AI照亮台股秋節後有好戲

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台股9月27日盤勢概況

美政府面臨關門危機，美10年期公債殖利率持續攀高，台股27日一度面臨破底危機，金管會主委黃天牧表示，全球經濟如同「蒙娜麗莎效應」曖昧不明，但台股會展現韌性，穩健前行；分析師也認為，AI概念股回穩，相關題材照亮台股，好戲延續秋節後。

台股27日下探至16,212點，即將跌破本波最低16,202點之前收腳，多頭拉抬AI供應鏈與台積電穩盤，終場上漲34點或0.2％收16,310點，成交量較前一日縮減至2,192億元。

黃天牧說，Fed維持高利率時間比預期長，加上長假前夕投資人比較不安，造成台股波動，但台股在半導體、電子、AI產業供應鏈有其基本面，年來外資匯入約138億美元，累計約2,298億美元，現金股利加股票股利殖利率約3.74％，台股漲幅除日本外居主要市場第二，從基本面看台股有其價值存在。

4月英國經濟學人以「蒙娜麗莎效應」形容疫後經濟前景，黃天牧強調對台灣資本市場及台股基本面有信心，此番喊話下，儘管護國神山台積電再遭外資提款破前低跌至516元，隨後連同AI供應鏈走升，終場上漲3元收522元，並見3,680張成交買單尾盤敲進，引領加權指數最後一盤由上漲1點小幅向上甩尾上漲34點，尤其外資賣超收斂為8月中以來最低的15.08億元，自營商賣超縮減至53.21億元，國家隊為首的投信繼續買超20.91億元、連40買，八大公股行庫亦買超14.06億元、連二買。

康和證券投資總監廖繼弘說，台股短線多頭要力守16,100點以上，避免落入確立16,593點M頭危機。大環境現處新台幣貶值、外資賣超台股，台股未破底，以時間換空間整理已屬不錯，台積電及AI供應鏈是台股重要指標，操作暫時偏向選股區間操作。

至於秋節後台股是否以AI領頭迎光輝10月？從27日同是AI概念股的世芯-KY與信驊股王爭霸可見端倪，二檔均同步收在2,635元為雙股王，不過世芯上漲1.35％、信驊下跌2.77％，外資圈人士認為，股王爭霸戰會延續到秋節過後，待資金歸隊，股王、股后地位誰屬，將更為明朗。

（相關新聞見A2）