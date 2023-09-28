美政府關門 倒數72小時

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美國參議院26日晚間以77對19票表決通過，就一項為政府提供資金至11月17日的臨時撥款法案展開審議。若成功簽署成法的話，美國政府將可躲過10月1日起斷炊停擺的命運。

受此消息提振，美股27日盤前反彈，道瓊指數期貨上漲0.21％或72點至33,947點，標普500指數期貨上漲0.3％，那斯達克指數期貨上揚0.28％。

此次投票將使得參議院本周稍後能夠通過一項持續撥款決議案（Continuing resolution），然後將其送交眾議院，以避免在政府發生停擺。此臨時撥款法案包含60億美元國內災難因應資金，以及再次提供給烏克蘭的60億美元援助。

這顯示出：民主黨與共和黨仍有合作空間。但此法案不太可能在共和黨掌控的眾議院過關。眾院共和黨黨鞭斯卡利斯（Steve Scalise）早已表態，參院版本缺乏邊境安全條款，不可能獲得共和黨支持。

眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）正試圖說服黨內強硬派至少通過一項臨時措施，以維持聯邦政府運作。麥卡錫表示，他將於本周稍後提出短期法案，時間可能是29日，希望在維持政府運作的同時，也能降低預算支出與加強邊境管制。

麥卡錫此舉在於因應眾院部分共和黨員的要求，後者呼籲應增加邊境管制資金並削減對於烏克蘭的援助。此法案也不太可能在民主黨佔多數的參議院通過。

若國會遲遲未就下一財政年度（今年10月開始）的支出法案達成共識的話，聯邦政府很有可能迎來十年來第四次停擺危機。這不僅可能拖累經濟、危及美國信評，更會衝擊市場信心。

麥卡錫表示政府關門與否的關鍵，在於政府是否願意採取具體行動因應邊境移民暴增問題。但白宮回應，拜登沒有與麥卡錫會面的計畫。（相關新聞見A8）