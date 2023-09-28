美擬無限期豁免 對三星、海力士陸廠出口設備

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台、韓晶片製造商去年10月經美國政府許可，獲得對中國半導體相關設備出口的一年豁免期，最新消息指出，美方最快於本周宣布，無限期延展三星電子、SK海力士的設備出口管制豁免。不過，消息人士並未提及台積電是否也同樣獲得美方的無限期豁免。

台積電於8月法說會上表示，南京的16及28奈米廠已獲美國政府一年期豁免許可，能持續買進所需要的生產設備。

綜合韓聯社、路透27日報導，美國去年10月祭出晶片出口管制措施，但給予台韓晶片製造商為期一年的豁免期，讓其得以進口設備繼續在中國生產晶片。但今年10月期限將屆前，偏偏8月底華為推出新手機Mate 60系列，除了採用中芯國際的7奈米晶片，甚至還有SK海力士的LPDDR5和NAND晶片，韓國業界一度擔憂或會影響美方對延長豁免的考量。

報導稱，美國商務部已與韓國晶片生產商討論在中國使用設備的細節，並稱最快本周發表相關回應。不過因美國國會正急著討論預算，也有可能延至下周公布。

近期傳出美國商務部已更新VEU（經驗證終端用戶）名單，列出誰可以接收哪些輸出的美國技術，業者一旦被加入新的VEU名單後，就不需再取得其他出口許可。過去一年來，美方一直與三星電子和SK海力士討論此事，韓企則規劃未來幾年需要升級的設備，才能中國繼續生產。

三星電子在中國西安生產NAND快閃記憶體，SK海力士則分別在無錫、大連製造DRAM、NAND晶片，兩家韓企這些年在中國投資至少數十億美元。

（相關新聞見A3、A12）