人行罕見陸股開盤前…放話護盤

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中國人民銀行27日在「十一」長假前夕，擴大向市場釋放資金，27日在公開市場開展人民幣（下同）6,170億元的逆回購（附賣回）操作，單日淨投放4,120億元，為連續第八日淨投放，規模創逾七個月新高。值得注意的是，人行罕見於27日陸股開盤前公布第三季貨幣政策委員會例會內容，釋出經濟復甦偏樂觀預期，展現最新護盤力道。

這場會議針對貨幣政策、利率、匯率、房市明確表態，其中匯率部分強調「堅決對單邊、順週期行為予以糾偏」，訊息公布後，A股盤中衝高，創業板指一度漲逾2％。

人行向來在股匯收盤後在官網公布季度貨幣政策例會內容，對外界關注的貨幣政策做出詳細表態，讓市場吃下定心丸。

會議要求，精準有力實施穩健的貨幣政策，做好逆週期和跨週期調節。在匯率方面，人行強調堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人行27日繼續動態上調人民幣兌美元中間價10個基本點，報7.1717元，若不計上日報價持平，中間價已連續12個交易日升值。不過人民幣兌美元在岸價27日收跌69個基本點，報7.3088元。

利率部分，會議要求，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。房地產部分，會議強調，落實新發放首套房貸利率政策動態調整機制，調降頭期款比例和二套房貸利率下限，推動降低存量首套房貸利率落地見效。

此外，臨近中秋與「十一」長假，人行持續擴大釋出流動性。上周人行透過逆回購等公開市場操作，已向市場淨投放5,520億元資金，本周僅三個交易日，再釋出7,170億元資金。市場預期28日節前最後一個交易日或將繼續擴大淨投放規模。

光大銀行研究員周茂華認為，加上9月15日全面降準，今年以來人行已兩次降準、兩次下調政策利率，貨幣政策明顯放寬。他認為，本次會議提到了結構性貨幣政策工具，以及加強對公共基礎設施建設、城中村改造的金融支持力度，預計人行後續有望推出結構性支持工具。

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