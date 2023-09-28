史上第二長8月景氣燈號連十藍

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近1年來景氣對策信號變化

國發會27日公布8月景氣對策信號綜合判斷分數為15分，與上月持平，景氣燈號續呈代表「低迷」的藍燈，為連續第十顆藍燈，也是國發會歷年景氣調查的第三次連十藍，追平2011年歐債危機及2015年科技景氣下滑紀錄。

國發會表示，出口受惠AI等新興應用商機挹注部分動能，8月景氣對策信號9項構成項目中，海關出口值由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，是8月唯一增加項目；但因股市震盪、工業生產指數疲弱，貨幣總計數M1B由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少1分，其餘7項燈號不變，帶來景氣領先指標持續下滑，而同時指標續呈回升，顯示國內景氣略微改善。

國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示，出口正從谷底回升，可看到最壞情況已過去，而內需部分，勞動市場尚屬穩定，零售及餐飲業營業額維持成長，國內經濟可望逐漸好轉，惟美歐升息的遞延效果、地緣政治與氣候變遷等風險因素仍須密切關注，「很期待第四季就出現變燈！」

今年景氣燈號連續十個月亮出藍燈，超越全球金融海嘯的連9藍。之前出現連十藍時，一次是2011年11月至2012年8月的歐債危機，一次是2015年6月至2016年3月的科技景氣下滑，均為史上次長的連續藍燈紀錄，僅次於2000年千禧危機的連14藍。

「經濟情勢並不需要悲觀」，邱秋瑩表示，現在經濟結構與過去有很大落差，外銷訂單依賴海外生產占比下降，生產動能漸從海外拉回國內，對中國貿易依存度也在下降中，「不適合和過去直接比較」；此外，現在內需保有溫度，外貿面開始回溫，整體而言，景氣最壞情況已過，只是成長動能較為平緩。

邱秋瑩還說，國際各機構普遍預期第4季出口轉正，估計景氣回升有很大助益，三大正面訊號可以對出口保有不悲觀，包括國際貨幣基金（IMF）最新預測估2024年世界貿易量成長率將回升至3.7％，高於今年的2％；AI應用持續發酵，有助出口動能提升。以及來自新機上市，消費新品應用拉動，製程與產品更新會拉抬晶片需求，可望成為較長期的成長動能。

內需對景氣前景相當的加分，國發會經發處指出，政府持續推動節能消費與各項減輕負擔措施，加上明年基本工資調升、軍公教員工調薪，將挹注民眾可支配所得，帶動消費增加。