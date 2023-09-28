主要機構最悲觀 今年GDP成長率 下修至1.3％

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因下半年經濟復甦力道不足，國泰台大產學合作團隊27日公布最新預測，將今年經濟成長率由原先預估的1.8％，大幅下修0.5個百分點至1.3％，遠低於中央銀行預估的1.46％、主計總處的1.61％，為目前國內主要機構預估值中最悲觀。團隊也預估明年經濟成長率為2.9％，同樣低於央行及主計處的估值。

國泰金與台灣大學產學合作團隊發布第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，今年經濟成長率要「保一」，關鍵下半年經濟成長率有無可能達到3％，由於上半年經濟成長率為-1％，下半年成長率3％將是「關鍵數字」，若下半年不「保三」，全年就不「保一」。

徐之強說明，預測今年下半年經濟成長率僅3.5％，低於原先預估的4.5％，下半年經濟復甦力道不足，主因國內兩大重要領先指標表現均不理想，一是外銷訂單領先指標呈現-16％，二是8月資本設備進口也呈現-32％，尤其是半導體資本設備投資為-57％，且整體第三季出口仍為負成長，台灣經濟兩大經濟引擎包括出口及投資持續衰退，只剩民間消費苦撐，因而下修今年經濟成長率預測值。

國泰也首度預測明年經濟成長率僅2.9％，主要考量今年出口及投資已經「糟到不能再糟」，企業庫存壓力有望和緩，隨出口及投資復甦，明年應會相對轉佳，但又考量明年民間消費動能可能稍弱一些，綜合評估後，預測明年經濟成長率不「保三」。