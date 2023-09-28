應不會比美先降息 央行利率政策 估按兵不動

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全球升息循環近尾聲，市場關注主要央行利率決策。國泰台大產學合作團隊27日表示，隨美國聯準會（Fed）升息步入尾聲，且國內服務通膨有降溫跡象，央行後續要啟動升息機率較低；另一方面，除非景氣與金融面負面衝擊超乎預期，否則降息必要性與可能性同樣不高。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，儘管主要央行持續升息，但由於美國景氣展現韌性，加上企業財報表現不差，過去三個月國際股市高檔震盪，美、歐金融情勢指數維持改善趨勢，惟對大陸經濟前景的擔憂升溫，金融情勢指數持續偏緊。

對於國內後續是否有再次升息可能，徐之強指出，預估今年經濟成長率僅1.3％，央行今年為對付通膨，年底前都不可能降息；根據央行總裁楊金龍在第三季理監事會談話，央行首要考量仍是通膨，其次則是考慮美國利率政策。

徐之強認為，Fed利率政策是「higher for longer」，高利率維持很久一段時間，台灣央行不太可能比美國提前降息，預料要等到美國明年降息後，央行將考慮明年經濟狀況，才會決定是否跟進降息，「我不覺得央行不會先於美國降息」。

對於摩根大通執行長戴蒙近期指出，最糟糕情況是Fed將利率升至7％。徐之強說，明年美國核心通膨預估降至2.7％，距離2％目標已接近，Fed應會持續高利率一段時間，但應不會升息到7％。若真的升息至7％，將不只是軟著陸、而是崩盤的發生。