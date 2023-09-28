去年勞工退休人數 近15年新高

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近年勞工退休及相關指標

主計總處27日發布「事業人力僱用狀況調查」指出，受高齡化影響，111年勞工退休人數升至10.4萬人，創近15年新高，且隨著高齡化加速，未來退休人數將逐年升高。此外，由於疫後復甦帶動人力需求，111年遭解僱及資遣者占退出人力比重降至4.6％，創近六年新低。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，影響退休人數共有兩個因素，其一是勞保年金法定請領年齡延後，這會讓退休人數放緩，其二是高齡化加速，這會讓退休人數上升，統計顯示，自105年起年年退休人數都超過10萬，於110年跌破10萬，111年又升至10.4萬。

主計總處官員表示，111年退休人數升至10萬4,535人，創下民國97年以來新高，也就是近15年新高，陳惠欣表示，110年之所以降至9.9萬，主因疫情三級警戒，導致國人延後退休，隨著111年經濟回歸正常，在高齡化的影響下，退休人數繼續升高，研判在高齡化加速下，未來退休人口仍會逐年增加。

主計總處還表示，高齡化除了推升每年的退休人數，也會讓受僱者平均年齡升高，102年底平均39.3歲，逐年升至111年40.4歲，估計未來還會再升高。

這份調查也發現，由於疫後復甦，廠商人力需求升高，111年解僱的情況也趨緩，因解僱或資遣而退出的人次降至10.6萬，占總退出人次比率降至4.6％，創近六年最低。另外，由於前一年經濟成長逾6％，111年的年終獎金發得多，使得這一年的「非經常性薪資」占比升至19.9％，創歷年最高。