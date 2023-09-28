9月消費者信心指數 六指標全降

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中央大學台經中心27日公布9月消費者信心指數（CCI），總指數為66.73點，月減0.78點，六項分項指標全部下降，是繼8月後，連兩個月CCI總指數、六項分項指標全面下降，顯示消費信心似已走過高點。而受囤房稅影響，民眾對房地產信心轉為保守。

中央大學台灣經濟發展研究中心指出，上次出現所有指標連續下降狀況，是疫情嚴重的2020年2月至4月，當時曾連續3個月全下跌。

9月CCI六項分項指標依下跌幅度多寡排序，下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」（8月／111.4：9月／110.2 )，第二是「未來半年國內物價水準」（8月／25.8：9月／24.9 )。

另外，「未來半年國內經濟景氣」（8月／80.75：9月／80）和「未來半年家庭經濟狀況」（8月／75.7：9月／74.95），一樣下降0.75點。「未來半年投資股票時機」（8月／45.5：9月／44.9）則見到僅小的影響，而「未來半年國內就業機會」（8月／65.9：9月／65.4）變動更是微幅。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，「購買耐久性財貨時機」這次出現月減1.2點，領跌所有指標，且包括獨立指標的「購買房地產時機」部分，也下降1.25點，可視為立法院近期通過囤房稅2.0，對房地產景氣有所影響，造成民眾對於房地產信心轉為保守，並拖累其它項目消費信心。