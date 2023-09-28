林百里：AI革命 超越摩爾定律

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林百里AI談話重點

台股AI護國群山呼之欲出，廣達董事長林百里27日表示，AI（人工智慧）帶來的算力革命，將加速超越摩爾定律，未來AI力就是國力，而台灣擁有半導體代工、IC設計、PCB及晶片等供應鏈，機會其實很多，不是只有護國神山台積電。

市場盛傳微軟下修輝達H100晶片訂單，林百里反駁此傳言，並表示，旗下公司一直以來都有很多大訂單，仍看好AI後續發展。

■人們應該與AI共舞

林百里強調，全球科技巨頭如微軟、亞馬遜、Meta、Google都已成立資料中心，表明買更多GPU就能賺更多的錢。他認為，人們應該與AI共舞，「放輕鬆，把它看成很快樂的事情」。

林百里27日出席電電公會舉辦的「AI技術與應用展望論壇」，特別針對AI發表主題演講。他指出，應該從Dawn of New AI（AI才剛開始發展）、AI Revolution（從數位革命轉為AI革命）、Human-Centered（以人為本的AI）等三個面向，來看待AI發展。

■現在進入AI革命

他指出，Dawn of New AI，AI發展才剛剛開始而已，過去是說數位革命，但現在是AI革命，未來則要發展Human-Centered，以人為本的AI，如果說AI有什麼威脅，人去把插頭拔掉就好了。

林百里也強調，AI力即國力，無論武器、工作、生活，都跟AI有關係，誰的AI厲害，誰就贏。AI帶來的算力革命，將加速超越摩爾定律，AI對算力的需求，每三個月成長一倍，美國科技巨頭成立資料中心，越來越大卻還是不夠用，未來仍然還會有許多硬體應用因應而生。

■台灣供應鏈機會大

台灣電子產業從個人電腦、智慧手機演變至今，林百里指出，台灣最強的是硬體和供應鏈的完全整合，過去很多硬體產品都是台商在做，未來將著重在超高速運算、先進半導體製程、先進半導體封裝等關鍵前瞻技術。在建立大規模生態系後，完成普惠AI平台，讓AI應用遍地開花。

AI帶來的新興生產力，林百里指出，現在很多工廠都關燈了，用機器人取代人類值班工作，未來的確會有25％到50％的工作被取代，例如醫生透過AI判讀病情，但最後仍是由醫生做醫療決定，這樣的演變優勢，可以讓醫生服務更多的病患。

他表示，越開發的國家，工作會被取代越多，尤其是服務型的工作，生成式AI將會影響約3億個工作，包括行政、法務、白領上班族等。75％的產值也會被AI所取代，包括客服、市場銷售、研發等，都會受到影響。