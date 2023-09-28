頂規i15過熱 郭明錤：無關台積3奈米

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

蘋果iPhone 15 Pro系列過熱問題鬧得沸沸揚揚，甚至被使用者戲稱為「火龍果」，市場將矛頭指向台積電3奈米製程造成過熱，對此，知名蘋果供應鏈分析師郭明錤調查後迅速作出回應闢謠，直言iPhone過熱與台積電的3奈米製程無關，反倒是受散熱系統變更影響。

台積電股價在9月中達到558元波段高點後，27日一度探低至516元低點，所幸亞股全面開低走高，加上郭明錤率外資圈之先出面破除謠言，台積電開盤沒多久迅速翻紅，遠離500元保衛戰的警戒區，終場收522元、上漲0.58％。

郭明錤所做調查顯示，iPhone Pro系列之所以傳出過熱問題，很可能是蘋果為了讓iPhone重量更輕，故對散熱系統設計作出妥協，像是散熱面積較小、採用鈦合金影響散熱效果等。他預期，蘋果將會透過更新軟體修正此問題，但除非調降處理器效能，否則改善效果可能有限；若蘋果沒有妥善解決這個問題，可能會不利iPhone 15 Pro系列產品周期的出貨量。

從iPhone初期銷售結果調查來看，郭明錤日前提出，iPhone第四季營收與利潤可望優於預期，維持iPhone 15系列下半年出貨8,000萬支的預估。

針對台積電基本面，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻最近再度確認，台積電CoWoS產能至今年底將達每月1.2萬片，至2024年第二季則可望翻倍，達到每月2萬～2.5萬片產能。

進一步來看，大摩認為，綜合摩根士丹利與其產業研究消息來源意見，均假定台積電明年CoWoS產能平均月產2.5萬片，因此，明年下半年擴張到每月3萬片產能應是相當合邏輯的推敲。

摩根士丹利維持對台積電「優於大盤」投資評等，推測合理股價上看718元，並強調，不排除台積電針對CoWoS增加產能使用進一步漲價。