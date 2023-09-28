i15需求超預期 童子賢：廠商全力趕工

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iPhone 15系列手機進入量產出貨階段，對於近期「農忙」的狀況，和碩董事長童子賢27日表示，比預期還好，原本以為需求不振，但是現在看來需求更好，廠商之間正全力協調趕工。

台灣女董事協會27日舉行「2023年剛柔並濟大未來」論壇，童子賢受邀出席與談新地緣政治下的台商布局，並接受媒體採訪，提到有關智慧手機目前市況看法。

童子賢身為農家子弟出身，常以農忙、秋收、夏耕，來形容美系大客戶秋天販售新手機的狀況。針對今年農忙狀況，童子賢表示，比原來預期還不錯，一開始以為有俄烏戰爭、通貨膨漲，市場胃納量會不好，目前用務實的基礎去衡量後，需求比較好，廠商之間彼此協調全力趕工，整體狀況比預料還好。

近期華為也發售新手機，外傳有搶工、搶料的問題，童子賢認為，旺季難免會搶工、搶料，最近連公車都在搶，因為幾萬名員工從宿舍到廠區，需要公車通勤。

童子賢指出，過去仰賴當地人力仲介，從其他省份招工幾千人過來，但近期中國大陸經濟有點波動，只要在上海、蘇州的廠區外面貼出公告，就會有勞動力來應徵，顯見這次旺季招工算是比較輕鬆的。

有些大客戶也在關心中國大陸內需市場，童子賢表示，好招工讓人擔心是不是市場不振，但其實也不需要擔憂太多。

日前和碩傳出印度廠火警，童子賢表示，火星很小，只有幾秒鐘，連員工要拍都來不及，沒想到網路流傳剪的冒火影片「那麼好看」，其實是好事者剪接而成，並非印度場實際狀況，說冒火有點誇大不實。目前擔心煙塵影響無塵室運作，積極檢查排煙管道之後，預計會在48小時內全面復工。