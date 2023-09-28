三大科學園區上半年業績 衰退11.95％

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受終端需求不振、客戶持續調整庫存影響，台灣科技產業首當其衝，國科會27日公布三大科技園區上半年營業額1.8兆元、年減11.95％，總貿易額1.99兆元、年減8.52％，其中，中科上半年營業額4,588億元、年減19.72％，衰退幅度為三大園區之最；竹科6,684億元、年減19.01％；只有南科有通訊、半導體產業撐腰，上半年營業額6,770億元，逆勢年增3.81％。

竹科管理局分析，上半年園區內六大產業中，僅有通訊、生技產業營收逆勢成長，其餘產業均衰退；通訊產業因疫後企業運用資訊科技帶動數位轉型，透過整合資訊系統及創新商業模式，國內外投資開發雲端、AI及巨量資料應用需求強勁，帶動上半年營收成長12.1％；生技產業因廠商醫療結合半導體光電感測元件逐步打開市場，及醫療器材訂單持續成長，營收亦增加6.5％。

中科管理局指出，上半年積體電路產業受全球整體經濟環境影響，終端電子產品需求疲弱，客戶端持續調整庫存，使廠商產能利用率下滑，營業額年減20.89％；光電產業則因終端業者持續去化庫存，使面板價量俱跌，營業額年減17.7％；精密機械產業因設備投資轉趨保守，營業額年減18.1％。營收逆勢成長的有生技、電腦及周邊產業，營業額分別年增12.34％與35.56％。

南科管理局表示，上半年園區內光電、電腦、精密機械、生技等四產業雖營收衰退，但受惠通訊與半導體產業的營收成長，讓南科整體營收逆勢上揚。由於南科持續新設及擴建園區、積極招商，科技大廠也維持製程領先，預估南科今年全年營業額將呈穩健成長趨勢。

雖營收下滑，各科學園區均強調仍持續引進投資案，園區內就業人數維持上升趨勢。竹科上半年共引進13家投資案，總投資金額111.61億元，預估三年內可再提供1,500人以上就業機會；中科上半年新引進5家高科技廠商，加上園區廠商增資14.82億元，投增資總額達18.24億元；南科上半年引進7家高科技廠商，投資額176.11億元。

另中科管理局表示，正積極推動中科台中園區擴建二期計畫，日前通過台中市都審後，後續送內政部都委會審議、通過後再進行土地協議價購程序，預計明年5月可提供土地給台積電擴建2奈米新廠，同年6月公共工程與廠商同步動工。