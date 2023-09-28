黃天牧挺金融營業稅降回2％

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金融營業稅修改歷程

金融業營業稅稅率5％將在2024年底期滿，金管會主委黃天牧27日首度公開表示，盼金融營業稅稅率至少回到2014年前的2％水準，將與財政部溝通。初估若稅率從現行5％降到2％，金融業每年至少可省下250億～300億元。

繼工商協進會理事長吳東亮建議調降金融營業稅後，銀行公會新任理事長、兆豐金董事長雷仲達也表態，將向主管機關爭取調降金融營業稅率，總統蔡英文也承諾可進一步評估金融營業稅稅率。

黃天牧表示，目前國際上收取金融營業稅的國家不多，金管會也希望調降，希望回到2014年前的2％。前財政部部長、金融研訓院董事長蘇建榮也補充說明，金融業指銀行、證券、期貨、保險等，在2008年金融風暴後，金融業發生問題，都需要政府紓困，因此國內才課徵金融營業稅。

金融營業稅目前為5％稅率，將在明年12月31日落日，目前5％稅率中的2％稅款會撥入「金融業特別準備金」。黃天牧表示，目前金融業特別準備金餘額約2,000多億元，最好的情況是不需要動用到，希望透過日常監理預先防範，避免動支金融特別準備金。

金管會向財政部提出的建議主要有兩點，一是近年已累積在金融業特別準備金的約2,000億元金額，不要收回國庫；二是在稅率上由財政部做最後決定，但盼能至少回到2014年前的2％稅率。

金融營業稅課徵金額與金融業營收相關，近年金融營業稅課徵每年約480億元～500億元，其中2％會撥進「金融業特別準備金」，每年約200億元，因此推估若金融營業稅從5％降到2％後，金融業每年約可省下250億元～300億元的稅款支出。

金融營業稅在2001年時曾降為0％，當初是考量金融業沒有進項稅額可扣抵，稅負相對較一般產業重，因此比照大多數實施加值稅國家對金融業免徵營業稅，但2005年為充實「金融重建基金」，將稅率調升為2％。2014年以挹注國家稅收為由，再調升稅率至5％，其中2％是進到金融業特別準備金、3％進入國庫，從2015年6月實施至今，預計到2024年底落日。