調降金融營業稅 財部四路評估

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金管會主委黃天牧希望金融營業稅可自5％降至2％，財政部官員27日表示，相關稅制調整必須審慎規畫，財政部沒有特定立場，會從金管會意見、台灣金融產業發展、政府整體政策及財政狀況四面向來評估，目前還沒有定論。

財政部先前除已發函金管會，了解其對金融營業稅和金融業特別準備金的態度，也持續蒐集各國資料和國際慣例。

官員表示，目前看來，多數國家確實對主要金融勞務（即台灣現行金融營業稅中專屬本業的部分）予以免稅；但對於次要金融勞務（非專屬本業）或保險稅法則有課稅，且稅率高於台灣金融營業稅5％的稅率。

財政部表示，相關稅制要考量金融業的競爭力，但也要顧及政府財政收支和租稅公平，若只看目前金融營業稅組成要素中的單一部分（例如專屬本業），即強調他國不課稅、台灣稅太重，可能未必妥當。

依現行營業稅法規定，台灣金融營業稅的稅率分為四種，「銀行、保險本業銷售額」和「金融業非專屬本業銷售額」稅率5％；「銀行、保險本業外之其他專屬本業」適用2％，「保險業再保費收入」稅率1％。

台灣金融業營業稅1999年7月曾因亞洲金融風暴，從5％降至2％，2014年為健全政府財政又回復到5％，但其中僅銀保本業部分稅收的3％入國庫，其餘2％和非銀保本業的金融營業稅收則轉入金融業特別準備金。

官員指出，金融業特別準備金的部分訂有落日條款，將在2024年底到期，財政部先前就條款落日後是否有必要續撥，去函金管會詢問意見；財政部強調，各界對金融營業稅有很多不同意見，財政部也會持續和金管會溝通，同時會考量各產業間的稅負公平性及國家財政。