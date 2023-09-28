金管會曝純網銀損平有望

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三家純網銀發展狀況

金融鯰魚、純網銀積極求生。三家純網銀設立至今仍虧損，金管會主委黃天牧27日首度點評三家純網銀，「有一家應可在一、二年損益兩平，另外兩家可能要再努力」，獲利延遲主因是疫情干擾純網銀生態圈發展進度，黃天牧說，損益兩平時間與「開業早晚、經營策略」都有關係，「不必對純網銀過度悲觀」。

據金管會統計，至6月底，將來銀行累積虧損已達28億元，Line Bank亦累虧22億元，樂天銀行則累虧16億元，合計三家累虧達66億元。由於純網銀開業至今仍沒有一家獲利，外界不免擔憂是否未符合當初開放預期，擔心會像國外純網銀大股東不願增資後收掉。

黃天牧表示，依照當初純網銀的營業計劃書規劃，都是至少開業五年後，才可能損益兩平，目前有業者已開業兩年多，「有一家純網銀估在一、兩年後，會損益兩平」。金管會希望三家純網銀都可永續經營，這三家純網銀的競爭力的確不同。

金管會強調盡力在鬆綁、支持純網銀的發展，去年1月就找三家純網銀開會，了解營運上遇到的困難，有哪些商品需求、要開放哪些業務，已修法讓純網銀可賣基金、保險。

為幫純網銀找出路，黃天牧指出，1月26日時純網銀與銀行局、保險局、證期局開過會，業者提出十多項建議，除跨部會才能解決的部分，其他金管會都盡力鬆綁。但看到業者還是需要增資，所以8月又開一次會，業者提出的要求已少很多，代表他們期待的事已多數達成。

銀行局補充，8月會議後鬆綁二項，一是發行簽帳金融卡的純網銀，可加入信用卡詐欺犯罪防制通報機制；二是讓純網銀在限定次數內，可補貼跨行ATM現金存款手續費等。