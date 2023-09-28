3業者低調回應 5年達標不變

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三家純網銀開業已兩年多，累積虧損持續墊高，金管會主委黃天牧27日指出，純網銀其中一家估計一兩年後，將損益兩平，但其他兩家還需要努力；三家網銀低調表示，維持五年損益兩平的目標。

純網銀人士預估，若以目前純網銀發展來看，LINE Bank有希望在三家中最快損益兩平，但要真正達到損益兩平，「還有很大困難要克服」。

國內首家開業的純網銀樂天國際銀行，前年1月對外營運，LINE Bank則是同年4月開業，將來銀行去年3月底開業，樂天商銀至今已營運兩年半。據金管會統計至6月底，將來銀行累積虧損已有28億元，LINE Bank累虧22億元，樂天商銀累虧16億元最小，合計三家累虧達66億元。

對於獲利是否損益兩平、甚至轉正，三家純網銀都極低調。LINE Bank強調，開業五年獲利的目標並未改變，目前持續積極推出符合用戶需要的產品與服務，致力平台策略的佈局與發展，朝獲利目標努力前進；將來銀行日前也強調，亦是五年內達成損益兩平；樂天銀行則說，獲利目標會依照原先既有步調前進。

黃天牧預估再一到二年就有純網銀損益兩平，即開業三到四年後獲利，有業內人士坦言：「可能太過樂觀」。另有業內人士分析，以三家純網銀來看，LINE Bank要損益兩平相對有機會，但難度同樣很高。