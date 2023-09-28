人頭戶最多10銀行 抓出9缺失

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金管會已完成人頭戶最多的十大銀行專案金檢，檢查局27日透露，抓出這10家國銀九大缺失，其中10家銀行普遍都發生的缺失，即監控機制系統參數問題，因參數設定不符合實際情況，導致異常交易難透過系統即時預警。

金管會5月針對國內十家人頭戶較多的銀行展開專案金檢，金檢報告已出爐，發現國銀在防範人頭戶與防詐上最常見的九大缺失，金管會主委黃天牧27日表示，金檢報告已提供金融機構改善，有的銀行因業務量多、客戶多，警示帳戶數目自然較多，但銀行同時在臨櫃阻詐上也做得很好，但若人頭帳戶增加較多，金管會還是會示警該銀行。

金管會在專案金檢中發現九大缺失，一是短期頻繁開戶或註記異常者，銀行未請客戶合理說明、未確實審核就准其開戶；二是銀行公會彙整共通性異常態樣，銀行未納入內部預警指標；三是監控機制系統參數有問題，不能及時預警；四是銀行系統已偵測到異常交易，卻未加強監控。

五是沒建立警示帳戶資料比對系統，如手機號碼；六是遭通報警示帳戶卻未立即通知聯徵中心，或沒有查證就解除列管；七是久未往來客戶突然申請電子轉帳，銀行卻沒事前審核及覆核；八是客戶申請調高網路轉帳限額，銀行未落實檢核；九是同客戶虛擬帳號接連被警示，但銀行仍未暫停交易或進行調查。

檢查局官員表示，九項缺失幾乎每一項都約有三～四家銀行有類似缺失，但「監控機制系統參數有問題，不能及時預警」，則是十家銀行都有，顯示銀行須再強化預警機制。

官員解釋，銀行在設定監控系統參數時，未依現況隨時調整參數，導致出現異常交易漏洞，無法預先偵測出來。金檢亦發現銀行普遍有兩大情況容易忽略，一是帳戶被設為警示帳戶，但銀行後續未再仔細驗證客戶身份，兩年後就取消警示；二是帳戶短時間內突然提高金額或短進短出，但銀行卻還是放行轉帳。