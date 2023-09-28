虛擬幣平台立法 金管會最快9個月拍板

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台灣虛擬貨幣交易平台是否訂專法，最快9個月決定。金管會主委黃天牧27日首度鬆口表示，甫公布的指導原則並非監理「不沾鍋」，是需要時間觀察全球發展，今年底先成立VASP公會、訂出自律規範，金管會將觀察半年至一年，同步決定是否立專法或納入現有的法規管理。

金管會26日公布「管理虛擬資產平台及交易業務事業 （VASP）指導原則」，交由交易平台及業者成立公會、自律，採低度管理，金管會僅檢視是否違反洗錢防制法，被外界質疑金管會是「不沾鍋」。

黃天牧指出，對虛擬資產監理會採「循序漸進」，要先了解市場參與者才能更深化管理，若是一開始就採高度監理，業者法遵成本會很高，不利初期發展。

黃天牧強調金管沒有排除訂立專法，但立法前必須熟悉市場，法規才能訂定適中，訂過低可能管不到風險，訂過高對業者法遵成本很高，商品風控、專業精神等，對立法都會有影響。現在就像試水溫，先開始去管，未來會漸漸進行深化管理。

證期局局長張振山進一步說明，金管會不斷研議是否要設專法，但前提是設立VASP公會，才能掌握業者的運作狀況，了解設專法的需求性和必要性，若有需要用專法去管理業者，即會著手研擬。部分國家對VASP設立專法，如日本用支付、管理資產兩大法規去管理，但香港、倫敦和紐約又是不同方式，所以要看台灣VASP市場發展，才能決定下一步監理方式，就目前來看，各國VASP都在發展中。

現行虛擬資產業者資本額最多有2億元、最低只有50萬元，黃天牧指出，至9月26日，已有26家業者簽署洗防法遵聲明，另外有送件審查29家。但這26家資本額都非常小，若設資本額門檻，很多業者就被阻絕門外。現在業者很積極年底前成立公會，未來金管會會與公會討論，希望業者「自發性」設有最低資本額標準，讓資本額不要差異過大，不要讓大眾擔憂。

黃天牧指出，未來也不排除針對虛擬資產交易平台做專案金檢，現在檢查局已在準備相關金檢人力。