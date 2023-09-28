電子簽章法 唐鳳：10月送政院

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詐騙手法層出不窮，數位部長唐鳳27日透露，將從源頭進行管制，電子簽章法修正草案將在10月送行政院，力拚本會期通過。

數位部27日赴立法院進行業務報告，立委李昆澤質疑，投資詐欺從今年1月514件，到7月成長到1,042件，等於增加一倍；網購詐欺從1月545件，到5月842件，增加了300件，根本愈打愈強大，沒有改善。

唐鳳對此表示，數位部主管的遊戲點數詐欺並沒有上升反而下降，而總件數上升，是因數位工具讓詐騙單位成本大幅下降。現各國都從源頭管制，數位部推出的簡碼111就是源頭管制，電子簽章法也是。

據電子簽章法草案，未來強制規定電子簽章的法律效用，網路交易若要排除電子簽章，就得立法；他國與我國也可透過「技術對接合作」原則，相互承認電子簽章。

唐鳳說，未來若要求需電子簽章才能存取帳戶，很多跨境冒充或網攻就很難達成，且過去電子簽章法並不是全面適用，甚至可以說根本不認電子簽章，未來都可全面進行防護。

另外，在推動產業AI化、AI產業化方面，數位部指出，將就AI人才培育、技術深耕、產業發展、及評測與驗證四大面向推動，預計今年可為產業帶來100億元產值，應用案例超過50案。明年AI應用案例目標超過60個，協助產業創造110億元以上產值。

至於外界關心的媒體議價進度，唐鳳透露，10月Meta將提出他們在還沒立法前可接受的方案，我方希望可以比照Google提出具體方案（如共榮基金），這部分會持續和Meta談。