自行車庫存 明年料重返健康

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台灣自行車產業鏈前八月出口統計

台灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進27日在「2024台北國際自行車展」展前國際記者會上指出，保守預估明年第二季至第三季，自行車庫存去化可望回到健康水位。吳盈進強調，雖然2023年對全球自行車產業是最艱難的一年，但危機也是轉機，「艱難的時刻也是精進產品和技術的最好時機！」

吳盈進表示，今年前八月，台灣自行車產業出口呈現「量縮價揚」現象，整車出口量年減23.64％、電動自行車（E-bike）出口量也跌近二成，但無論整車或是E-bike，出口單價均出現兩位數成長。不過吳盈進也預期，今年自行車產業整體出口量仍將下滑兩位數。

「2024台北國際自行車展」展前國際記者會27日移師台中舉辦。主辦單位外貿協會秘書長王熙蒙指出，預計明年3月6日登場的台北國際自行車展，將超越疫情前規模，並迎來國際展商的回流，明年共有來自30國900家業者、展示超過3,400個攤位。

明年預計參展廠商除自行車雙雄巨大、美利達，全球最大的鏈條供應商桂盟之外，還有愛地雅、建大、正新、永祺、信隆、維樂、太平洋、KTM、Shimano、SRAM、FSA等整車與零組件大廠。

吳盈進表示，台灣電動自行車出口值與傳統自行車幾近並駕齊驅，而台灣傳統自行車與E-bike去年出口值已出現黃金交叉，自行車產業逐漸走向E化，歐洲有幾個國家如德國、荷蘭，E-bike銷售量已超越傳統自行車，台灣自行車產業同樣也走在趨勢上。

他說，台灣自行車產業在全球供應鏈中扮演要角，致力於產品創新、生產效率及品質提升，帶動出口單價持續攀升。以今年前八月來說，台灣傳統自行車出口單價每台平均達到1,008美元、E-bike逼近1,700美元，不僅分別年增31％與14％，出口單價更是較50年前激增100倍。

談到庫存去化問題時，吳盈進強調，「歐洲比美國好、大車比小車好、E-bike比傳統自行車好、運動款比休閒款好、休閒款又比代步車好」，由於每個市場的庫存情況不同，但是，台灣自行車公會根據各種情況分析推估，明年第二季到第三季，庫存去化應該就會回到正常水位。