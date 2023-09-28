巨大：美庫存明年6月可完全去化

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巨大集團執行長劉湧昌指出，全球三大自行車主要市場中，美國是中低階產品庫存的重災區，預估美國市場明年6月可完成庫存去化，而中國大陸市場產銷量近年來持續大幅成長，歐洲市場因為基期低，因此預期「在大陸市場、歐洲市場業績成長，美國市場轉趨持穩」下，巨大集團明年營收重返成長軌道可期。

巨大今年前八月合併營收557.69億元、年減11.3％，在外資近一個月持續賣超下，股價27日盤中跌到176.5元波段低點。

劉湧昌表示，前八月捷安特自有品牌營收只掉了約2％，「整體營收下滑兩位數，其實是受到代工客戶砍訂單影響。」他說，中低階自行車大都由大陸與東南亞國家生產製造，再銷往世界各國，而美國正是中低階產品的庫存重災區，但巨大預期到明年6月美國市場的庫存去化就會紓緩，一旦美國市場持穩了，巨大明年的整體營收就會回到正成長。

巨大為迎接明年自行車產業重返正軌，即使疫情期間也持續研發中高階產品與E-bike新產品，將於明年台北國際自行車展亮相，利用高階自行車新車款來帶動、炒熱整體自行車市場的熱度；劉湧昌還透露，明年春天還會有許多新爆點，請業界期待。

身兼自行車永續聯盟理事長劉湧昌指出，該聯盟於去年12月正式成立，明年台北國際自行車展期間，自行車永續聯盟也將邀請歐洲、美國等國際自行車公協會來台灣參訪，共同推動全球自行車產業的永續作為。