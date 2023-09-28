明揚大火 立委喊修法提高保額

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

明揚屏東廠爆炸遭到無限期勒令停工，28日起也將打入全額交割股，27日爆天量苦吞第三根跌停，成交量爆出21,334張，外資趁盤中打開跌停賣超150張。

外界質疑明揚造成眾多傷亡，但投保相關責任險保額不夠，有立委主張修工廠管理輔導法，對於工廠製造、加工或使用危險物品達管制量以上者，應投保一定保額的公共意外責任險與雇主意外責任險。金管會主委黃天牧27日對此表示，只要有助於勞工安全，金管會都支持，將會商經濟部共同訂定。

明揚投保商業火險15.3億元、公共意外責任險1,000萬元、雇主意外責任險1,500萬元。據工廠管理輔導法對製造、加工或使用危險物品達到管制量以上，要求投保公共意外責任保險最低總保額3,600萬元，其中每人體傷300萬元、每一事故傷亡1,500萬元、每一事故財損300萬元。

明揚商業火險保額遠高於公共意外責任險與雇主意外責任險，遭質疑「機器比人命還值錢」，因此立委提出修法。黃天牧指出，若立委提案修法，站在ESG角度，只要有助於勞工安全，會支持修法，並與經濟部共同會商。

證交所董事長林修銘也強調，公發公司是否有足額投保雇主責任險，從公安議題的角度，希望公發公司可以全面揭露；另證交所與櫃買中心也都會定期抽查，驗證公司ESG執行狀況，透過揭露清楚與定期抽查，「雙管齊下」確保ESG品質。

明揚在ESG報告書中有職安通過認證標準，但實際上在工廠上超標存放3,000公斤有機過氧化物。黃天牧說，的確金管會對ESG報告書有可能不符合實際情況的顧慮，櫃買中心、證交所對永續資料已建立抽查機制，將來永續準則上路後，相信對資料準確度會提高，且未來有些永續資訊會放到年報中，金管會對年報的永續資訊揭露要求更高。