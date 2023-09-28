總統大選民調 侯柯配支持升破4成

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總統大選戰鼓頻催，根據《中時新聞網》最新民調，國民黨總統參選人侯友宜聯手民眾黨參選人柯文哲的「侯柯配」，支持度首次突破四成上升至40.2％，勝過民進黨總統參選人賴清德和蕭美琴搭檔「賴蕭配」的32.6％，雙方差距7.6個百分點。逾半民眾認為，政黨輪替有助台灣民主政治發展，顯見唯有在野整合，才能逆轉選情。

距離2024總統大選剩三個月，雖然賴清德在多數民調仍領先，但隨在野整合逐漸成形，將成為影響明年總統大選的關鍵。

《中時新聞網》26日完成大選民調顯示，只要在野整合成功，「侯柯配」支持度一舉突破四成，從9月上旬調查的38.4％達到40.2％，「賴蕭配」則由29.6％略升至32.6％。惟前者雖支持度突破四成，但與後者的差距卻從8.8％縮小至7.6％，選情緊繃。

根據交叉分析顯示，「侯柯配」在20至50餘歲的青壯選民的支持度領先，過去綠營在年輕選民的優勢，已徹底翻轉，甚至20至29歲年輕選民對「侯柯配」支持度達50.5％，是所有年齡層中最高，且支持「侯柯配」大學以上的選民，支持率達45.7％。

另外，81.3％的泛藍選民與68.4％民眾黨選民支持「侯柯配」，相較上次民調，國民黨支持者仍有超過八成支持，但民眾黨支持度則從79.2％下降至68.4％；泛綠選民則有84.3％擁護「賴蕭配」。在中立選民方面，「侯柯配」以24.8％領先「賴蕭配」的17.8％。地區上，「賴蕭配」支持度在雲嘉南和高屏兩區領先，「侯柯配」則在其餘地區享有優勢，支持度都超過四成，以桃竹苗區的48.4％最高，更大贏對手21.3個百分點。

除「侯柯配」領先，若是「柯侯配」也有38.4％支持度，同樣也領先「賴蕭配」的33.6％，但雙方差距約5個百分點。

侯友宜日前訪美獲肯定，36.8％的受訪者對侯訪美的整體表現感到滿意，22.6％的人則覺得還有改進的空間。分析發現，除泛綠選民對侯友宜訪美給予負評較多之外，其他不同年齡、學歷與黨派的選民，多不吝給予侯此次訪美正面評價。20-29歲對侯訪美的滿意度高達41.4％，僅次50-59歲的47.2％。

調查也發現，57.3％的受訪者可以接受國民黨和民眾黨聯手，爭取得更多的立法委員席次，有19.9％民眾則表示不能接受此種作法。此外，53.5％的民眾表示長期執政容易導致施政怠惰與貪腐橫行，下一屆若能政黨輪替，有利於台灣民主政治的發展，僅22.3％的受訪者樂見民進黨繼續執政。

本次調查由《中時新聞網》民調中心於9月24至26日晚間進行，採用全國最新住宅電話簿進行抽樣，電話號碼後兩碼隨機取樣，成功訪問1,075位年滿二十歲的合格選民。調查結果經過加權處理與代表性檢定，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3％。