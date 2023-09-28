超微董座蘇姿丰：AI新時代 女性要勇於創造歷史

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台灣女性領導人當前風險認知前三名

全球半導體女王AMD超微半導體董座暨執行長蘇姿丰27日表示，AI的轉捩點為有才能的人創造新機會，現代女性領導人要運用這些機會，須付出更多的努力。

台灣女董事協會27日公布2023年《女性治理白皮書》調查，蘇姿丰透過影片致詞表示，她年輕擔任IBM工程師時，學習到的最寶貴經驗，就是成功能人永遠都要朝著問題去，都是勇於冒險並解決最困難問題的人，這也是她對自身公司或整個產業造成重大影響力的方法。

她強調，未來十年有巨大機會開啟AI運算新時代，AI未來始於偉大的科技，為了讓更多人享受AI好處，企業科技人才應努力創新並結合全球生態系統，如此會變得更強大，而「台灣特別之處，就是全球的生態系統中心」。

根據2023年《女性治理白皮書》調查，台灣成功女性領導者六個顯著特色，包括對於員工的身心狀態的關心程度極高；重視個人成長；支持遠距工作；高度關心員工福利；台灣女性領導者最關心的投資領域；集中「創新及研發」；高效改善環境、溫室氣體減量及氣候變遷等永續議題。

其中，台灣女性領導者最關心的投資領域，集中在「創新及研發」高達68％、「人才、員工福利和技能發展」超過57％，49％則側重「永續發展」項目。

特別的是，台灣女性領導者對員工福利，關心程度高達91％。無獨有偶，蘇姿丰也認為，女性應勇於挑戰最困難的事，去創造歷史，甚至不應怯於展現個人特質，畢竟細心、守財務紀律、重視員工感受與福利，往往正是女性領導者最剛毅卻又最柔軟的管理優勢。

另外，台灣女董協會創會榮譽理事長蔡玉玲指出，台灣女性領導人在目前全球詭譎多變的環境中，對於風險的認知前三名，包括一、63％的女老闆認為，具備適當技能可以加速公司成長，但也突顯人才的短缺及成本高漲。二、49％來自地緣政治的緊張局勢益發加劇。三、45％認定氣候變遷衝擊和永續發展會為企業帶來風險及壓力。