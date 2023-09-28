百貨周年慶 最怕大選與出國旺季

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台灣自2012年起每二年交叉進行的總統／立委選舉、九合一地方公職選舉，總會牽動民眾的消費行為。

面對2024年初的總統/立委大選，依過去經驗，影響百貨商場人潮與業績最直接時間點是投票前一個月，也使得今年百貨業周年慶較以往提前一、二周。不過國境解封後出國潮大增，尤其第四季是出國旅遊旺季，屆時消費支出減少將無可避免，也使得今年各家百貨對周年慶目標預期相對保守。

十多年來百貨業發現，選舉前半年，倘有官股較多的百貨購物商場，對外發言就會相對保守，但商業活動則是愈趨政治化，尤其是準候選人積極搶露臉機會，常讓百貨零售業者在邀請名單上傷透腦筋，甚至為避免與政治扯上邊，根本不辦開幕或開展儀式。

近年來，地方政府積極對外招商，且主動在社群媒體宣揚招商成果，甚至有百里侯直接成立投資發展處一站解決所有投資問題，進一步當續任政績，也的確吸引不少國內外百貨零售業進駐。日本outlet集團就是靠此模式在北中南大展店，且沒有選邊站問題，但對國內企業來說，問題就會不少。

不過，outlet業者亦指出，選舉與出國熱潮都會影響台灣百貨商場人潮與業績，主要是來台觀光人潮不夠多，尤其是對大陸團客禁令遲未解除，讓outlet業者在三年疫情紅利一過，業績相對有趨緩情況。儘管近來東南亞觀光客不少，但提袋率恐怕還不及大陸團客的十分之一，加上國人出國觀光正熱，因此過去三年疫情紅利帶動outlet商場來客，以及各大百貨精品業績大噴發的「榮景」，今年恐怕很難再現，百貨周年慶將成觀察指標。