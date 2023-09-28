市場機制vs.政府干預

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台灣與日本在雞蛋供需上較為接近，皆是國內高度自給自足，進口量對有限。去年起兩國都面臨缺蛋的問題，6月時筆者曾介紹過日本的解決模式，三個月之後我們可比較使用不同的做法，有何不同的結果。

我國雞蛋「專案進口」事件已成為民眾最關心的議題，多數人關注進口商資格、政府補貼金額、動用農發基金合法性、雞蛋標示、進口蛋保存期限、進口蛋的流向與過期蛋銷毀等問題。然大眾卻忽略了最源頭的問題，亦即專案進口的必要性。

9月22日行政院長陳建仁赴立法院進行專案報告指，專案進口係因禽流感肆虐以及極端氣候的影響，引發國內雞蛋供應不足致價格上漲，衍生黑市炒作，始有必要開放短期專案進口，以填補供需缺口。

該報告援引世界衛生動物組織（WOAH）資料，可看出日本是全球禽流感疫情最嚴重的區域之一，去年至今年3月日本共計通報392件HPAI案例，撲殺1,754萬隻家禽。日本問題遠較台灣更為嚴重，若按照台灣的邏輯，岸田政府理應干預市場，全力推動專案進口，並補助進口蛋。

■日本佛系做法 蛋價明顯回落

事實卻剛好相反，日本相信市場機制，政府不干預市場，僅暫停雞蛋出口，而以「看不見的手（invisible hand）」調節。政府介入最多的是，積極處理禽流感疫情，依照WOAH規範全面撲殺雞場雞隻，直接減少一成的蛋雞，徹底阻絕疫情蔓延。

惟佛系的做法，初期需付出相當的代價，日本雞蛋價格從去年起就一路狂飆，引用日本養雞協會網站的數據，以東京M型雞蛋價格為例，令和4年（2022年）第一季每公斤不到200日圓，年底已達284日圓；今年蛋價持續走升，2月每公斤突破300日圓，到4月與5月創下350日圓天價。

然隨著雞蛋價格的大漲，其消費量也跟著下滑，令和3年（2021年）每戶每月人均消費量934公克，去年跌落至915公克，今年持續明顯降低，前七個月均未逾900公克，7月僅有813公克。依照供需法則，供給不變、需求降低，價格即會向下修正。日本蛋價自6月開始走跌，為去年中以來首次下滑，8月已崩跌至282日圓，回到去年底水準。縱未達往年約200日圓的價位，仍可看出缺蛋問題已大幅緩解。

蛋價的上漲將刺激雞蛋產業提高生產的誘因，供給也會逐步提升，時間拉長供需可望恢復平衡。可惜今年起農林水產省都未公布雞蛋生產量。不過，仍可從各都道府縣雛雞數量與飼料出貨量看出端倪，累計前七月雛雞數量為去年量的102％；雛雞與成雞的飼料出貨量，也呈現穩步提升的狀態。

■台灣積極干預 反傷害國產蛋產業

為了增加雞蛋供給，日本也向各國進口雞蛋。今年前七月進口4,954公噸的帶殼蛋，較去年成長11倍，其中巴西最多3,878公噸；我國同期進口1.2萬公噸，也是較去年成長11倍，同樣是從巴西進口最大量，共4,800公噸。

日本人口1.25億人，是台灣2,300萬人的5.4倍，我國雞蛋進口量卻是日本的2.4倍。主要原因就是政府態度的差異，日本雞蛋進口完全是民間自發性的行為，政府並未提供任何補助，即使日本蛋價大漲，進口的巴西蛋價仍為日本國產蛋的1.5倍，因此日本企業缺乏大量引進的誘因。

反觀，台灣進口蛋則是由政府主導，並對進口蛋進行高額的補貼，最高補貼金額一顆蛋竟高達32元之譜。農業部不知市場需求，花費公帑也無感，短短五個月內瘋狂進口1.4億顆蛋，初期雖有效解決供給問題，並進一步壓低蛋價。但無形中重創國產雞蛋產業，進口過量致大量過期蛋淪為堆肥，品質把關不嚴還引發食安危機。

■宣揚進口專案，掩飾失敗政策

台日處理缺蛋作法迥然不同，觀諸兩國關注新聞，即可知悉天差地別結果。相對雞蛋爭議事件占滿台灣新聞版面；日本雞蛋負面新聞則幾已消失殆盡，8月起多屬雞蛋供應穩定，吉野家等連鎖店恢復供應的雙雞蛋『親子丼』料理新聞。唯一關注的負面新聞，係台灣將銷毀逾5千萬顆進口蛋。

我國就連禽流感防疫都未根本解決，冬季極有可能再度大爆發，無怪乎即使專案進口百弊叢生，農業部仍堅持繼續專案進口，將短期專案變成常態化。歸根究柢，該部並非不知補貼外國蛋的專案進口政策會產生種種弊端，而是用來掩飾雞蛋政策失敗。