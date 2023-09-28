拜登搶勞工票 表態挺UAW

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將於2024年舉行的美國總統大選，勞工選票極為重要。總統拜登26日搶先於勁敵川普前一天，到密西根探視正在罷工的汽車工人，並前所未見地公開表態力挺發動這次大罷工的美國汽車工人工會（UAW），顯示罷工尚未結束，選戰卻提前開打。

拜登親到罷工現場公開喊話要工人們堅持下去，支持其調薪40％訴求，成史上首位加入罷工行列的美國總統，專家認為，這在政治上是一步險棋。

美國總統史學家布林克利（Douglas Brinkley）說，若罷工在10月得到解決對拜登有利。若罷工持續下去並衝擊經濟，拜登現身罷工現場照片就會被共和黨用，指責這是「拜登衰退」。

距離明年大選還有一年多，但拜登和川普之間的選戰已經開打。兩人民調支持率相持不下，並想盡辦法拓展新票源。像拜登被質疑年紀太大和未處理好經濟，讓其甘冒政治風險也要爭取勞工選票。

川普26日發文譴責拜登，指汽車工人面對諸多問題，都是他和民主黨推廣電動車所造成，他應該為自己站在工人身邊的行徑感到羞愧。

這次罷工的背後，暗藏電動車與傳統汽車的工人權益潛在對立。三大車商為加快電動車轉型而跟其他企業合資，新電動車廠選址常挑工會勢力弱的南部而不受工會談判規範。UAW曾不滿拜登補貼政策，沒嚴格要求電動車商僱用工會工人。

外界認為拜登這次力挺UAW，是試圖展示其親工會的誠意，並表現自己是認真做事的經濟管理者。

為角逐大位，拜登和川普本周專注密西根州行程，但三大車商此時選擇與兩人的到訪保持距離。

通用強調，其焦點不在政治而是希望儘快與UAW達成協議；克萊斯勒母公司Stellantis強調要跟UAW達成「平衡協議」。至於福特則表示，正專心於達成既有利工人也有助公司成長的協議。