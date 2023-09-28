馬斯克：UAW訴求 讓三大車商死更快

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美國汽車工人工會（UAW）針對底特律三大車商發動大罷工，連電動車巨頭特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也忍不住為其對手說話，指UAW訴求等於讓三大車商走上破產的快車道。

馬斯克指UAW大勝將是三大車商的大麻煩。Brandywine Global投資組合經理凱瑟（Patrick Kaser）也認為UAW贏得所有訴求後，將會摧毀三大車商的競爭力。

智庫汽車研究中心（CAR）創新長普拉薩德（K. Venkatesh Prasad）指三大車商正朝電動車轉型，仍同時經營傳統汽車生產，後者所賺的錢正用來支援仍未具獲利能力的電動車事業。

三大車商積極朝電動車轉型而成為特斯拉競爭對手，它們倒閉本應有利特斯拉，但馬斯克此時為對手說話，部分原因跟UAW曾有意在特斯拉組織工會有關。他不希望UAW這次談判成功，再次激發自己員工組織工會的想法。

由於電動車使用零件數量和所需組裝工人數均少於傳統汽車，UAW一直擔心當電動車市規模愈來愈大，將會減少汽車工人的職務和薪資，從而削弱UAW的勢力。

因此UAW在2017年開始在特斯拉的加州廠組織工會，當時特斯拉正想盡辦法提高Model 3產量。若成功組織工會後，公司運作勢必因工會的干預而大受影響。

馬斯克一直反對自己旗下公司員工組織工會。為打消員工組織工會來爭取權益的念頭，特斯拉跟Lucid和Rivian等電動車商一樣，以限制性股票和員工認股等計劃做補償，並強調員工不用多花錢去繳工會會費。

雖然UAW與三大車商的談判正陷入僵局，但其發動的大罷工不但備受外界關注，還得到民眾高度支持。

加州大學伯克萊分校勞工法教授費斯克（Catherine Fisk）認為這可能再次激起特斯拉工人嘗試組織工會。