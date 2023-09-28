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Fed官員：美經濟6成機率軟著陸

但擔憂經濟動能對通膨形成壓力，可能仍需大幅升息

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里擔憂經濟動能可能持續讓通膨位在目標之上，近幾個月立場逐漸轉向鷹派。圖／美聯社
明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里擔憂經濟動能可能持續讓通膨位在目標之上，近幾個月立場逐漸轉向鷹派。圖／美聯社

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明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）指出，聯準會（Fed）「大幅」升息遏阻通膨的機率達40％，不過美國經濟有6成的機率可以實現「軟著陸」。

卡什卡里26日在明尼亞波利斯聯準銀行網站發布的文章指出，若是美國通膨維持在近3％，但家庭仍對經濟有足夠的信心，促使他們繼續消費，為物價形成上行壓力。在此情境下，聯準會可能需要大幅升息，預估機率為4成。

在此同時，卡什卡里認為美國經濟實現軟著陸的機率達60％，意味著通膨回落至目標，而且未引發衰退。他表示，美國遏阻通膨取得實質進展，而且勞動市場依然維持穩健。

聯準會偏好的通膨指標－個人消費支出物價指數（PCE），由去年7月的年增7％，下降至7月的3.3％，而美國失業率也僅略微上升，8月數據為3.8％。

卡什卡里指出，通膨較去年大幅降溫，主要因為員工返回工作崗位後供應鏈中斷緩和，而不是聯準會的貨幣政策所致。消費者支出和經濟活動持續以高於預期的速度擴張。

美國8月消費者物價指數（CPI）年增3.7％，已較去年同期的8.3％明顯降溫，但仍高於聯準會2％的目標。

摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）同日表示，聯準會可能將利率升至7％。聯邦基金利率目前位在5.25％至5.5％區間，創下22年新高紀錄。

聯準會自去年3月以來已11度升息，9月貨幣政策會議按兵不動，但聯準會主席鮑爾表示，若是經濟數據顯示通膨降溫的進展停滯，可能繼續升息。聯準會下次例會在10月31日至11月1日召開。

多位聯準會官員近期相繼表示，預期利率維持在高檔更長一段時間。擁有投票權的卡什卡里過去被視為是聯邦公開市場委員會（FOMC）的鴿派官員，但他擔憂經濟動能可能持續讓通膨位在目標之上，近幾個月立場逐漸轉向鷹派。

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