何時結束負利率？日銀意見分歧

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日本央行（日銀）27日公布7月會議記錄，內容顯示決策官員同意有必要維持超寬鬆貨幣政策，但對於多久以後結束負利率則看法分歧，一些官員認為還有長路要走，也有人認為通膨很快就達標。

由於日銀寬鬆政策與全球央行背道而馳，日圓持續承壓，繼日前貶破149美元的11個月新低後，27日報149.01日圓兌1美元，貼近日方可能干預的150防線。

該會議記錄指出，決策委員會的9位成員對於明年企業是否繼續調薪看法不一，這反映日銀開始擺脫龐大振興措施的時間點並不明朗。

該記錄引述一位委員說法指出，在日銀可調整負利率政策之前，「還有相當長的路要走」。另一位委員則說，日銀達到2％的通膨目標「已在眼前」，應評估「2024年1到3月是否會達標」。

許多決策委員皆同意，日銀必須將利率維持在超低水準，畢竟通膨尚未穩定且持續達到2％目標。不過當時仍進行部分調整，放寬政策彈性，讓長期借貸成本更自由上升，以因應日益增長的通膨和經濟成長。

日銀總裁植田和男否認7月政策調整，是撤出寬鬆的前奏曲，但也提到，針對撤除殖利率曲線控管（YCC）政策的程序，日銀沒有預設立場。所謂的YCC政策即短期利率是負0.1％，10年期公債殖利率則控制在0％。

許多市場人士認為，日銀可能在今年底或2024年開始退出龐大的振興方案。

決策委員會在7月同意，追蹤明年以後薪資是否持續上調至關重要，俾以預測通膨前景。

一位委員提到，通膨可能會超出預期，因就業市場吃緊促使企業加薪。另一位委員則稱，薪資和物價成長可能會以「前所未有」的速度增長，警告日本可能面臨與美歐一樣有通膨大幅攀高的情況。

日本8月核心通膨率衝上3.1％，連續17個月超過日銀的2％目標，愈來愈多企業調漲價格，將原物料增加的成本轉嫁到民眾身上。