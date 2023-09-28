FTC組團控壟斷 亞馬遜嚇跌

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亞馬遜近一個月股價走勢

美國政府打壓科技巨頭再出擊，這回由聯邦貿易委員會（FTC）聯手17州控告亞馬遜憑市占優勢，強迫第三方賣家使用亞馬遜物流及廣告服務，藉此排擠對手。若FTC勝訴可能請求法院下令分拆亞馬遜事業，導致亞馬遜股價跳水重挫。

亞馬遜26日收盤大跌4％至125.98美元，為當日美國最弱勢的指標個股。

FTC在26日向亞馬遜總部所在的西雅圖聯邦法院提告，包括紐約州、康乃狄克州、密西根州及麻州等民主黨領導的州政府都加入控告行列，就連奧克拉荷馬州及新罕布夏州等共和黨領導的州政府也跟著提告，可見FTC主席康恩（Lina Khan）打壓科技巨頭的決心。然而，康恩先前控告微軟及臉書母公司Meta都敗訴，這回控告亞馬遜若再敗訴恐讓FTC顏面盡失。

康恩於控告書中表示：「亞馬遜濫用市占優勢謀利，害數千萬戶美國家庭在亞馬遜網站消費時負擔更高價格，卻換來服務縮水。在亞馬遜平台上銷售商品的數十萬家賣家也因此受害。」

FTC指控亞馬遜長久以來利用不公平合約，防止第三方賣家在其他平台提供折扣，並強迫賣家使用亞馬遜出貨服務才能加入Prime會員的商品專區。FTC表示這類「綁定」行為讓賣家選擇受限，也害其他平台難以提供豐富商品選擇，故涉嫌違反市場競爭。康恩表示，上述手段導致第三方賣家每賺2美元，就有1美元被亞馬遜搶去。FTC除請求法院下令禁止亞馬遜繼續違法行為外，也在控告書中暗示有意讓亞馬遜分拆事業。

亞馬遜法務長薩波斯基（David Zapolsky）表示：「FTC的指控不符事實也缺乏法律依據，而我們將在法庭證實我方論點。」

康恩過去就曾多次批評亞馬遜壟斷市場，這回提告透露美國政府對科技巨頭的監管態度日漸強硬。FTC之前已控告微軟及Meta壟斷市場，而司法部近日也控告谷歌與蘋果簽下違法合約，企圖在網搜市場鞏固霸主地位。