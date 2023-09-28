美房市反彈確立 7月房價指數攀抵新高

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美國7月房價持續揚升並攀抵歷史新高水平，此為連續第六個月成長，原因是，房屋庫存處於歷史低檔進而推升房價，確立美國房市反彈趨勢。

26日出爐的標普CoreLogic凱斯席勒全國房價指數顯示，7月美國房價年增1％，高於6月的持平零成長，月增率則為0.6％。

標普道瓊斯指數公司主管拉薩拉（Craig Lazzara）表示：「美國房價於2022年6月觸頂，然後開始下滑直到2023年1月，這七個月來下跌約5％。今年1月價格開始回升，迄今已抵銷先前跌幅，使得7月全國房價指數改寫歷史新高。」

薩拉指出，值得注意的是，此次房價復甦「非常全面」。與上個月相同，20大城裡有10個城市房價攀抵歷史高點。且經季節調整後，所有20大城市房價全都上漲。

最新報告顯示，7月美國10大城市房價指數年增0.9％，勝過6月的年減0.5％。20大城市房價指數年增0.1％，亦優於6月的年減1.2％，但低於市場預估的0.3％增幅。

其中以芝加哥的房價漲幅最高，年增4.4％，其次是克里夫蘭的年增4％。表現最差的是拉斯維加斯，7月房價年跌7.2％，鳳凰城也年跌6.6％。

自今年1月以來，全美房價累計大漲5.3％，但月增幅表現不如今年稍早，原因是房貸利率攀升打擊民眾購屋能力。根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）數據顯示，8月份30年期房貸固定利率平均超過7％，創下20年來新高。

儘管房貸利率上揚澆熄買房需求，但房屋庫存供應有限對於房價帶來支撐。