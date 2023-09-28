OpenAI賣股補血 市值上看900億美元

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外媒引述消息報導，AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI為了支撐AI模型訓練的龐大開銷，近日打算開放員工售股募資，估計本次募資將使預估市值來到800億～900億美元範圍，與年初相比足足增加2倍。

內情人士透露，OpenAI近日已派代表向投資人宣傳募資計畫，並宣稱今年營收可達10億美元，明年營收甚至倍增至數十億美元。OpenAI預計讓員工賣出總價數億美元的股票，可望吸引Sequoia Capital及Khosla Ventures等參與過昔日募資計畫的矽谷創投公司再度注資。

回顧今年1月微軟對OpenAI投資數十億美元入股時，OpenAI預估市值不到300億美元，如今市值高達3倍之多，將讓持股49％的微軟坐享鉅額票面獲利。但內情人士透露OpenAI不打算讓微軟持股比重過半，估計微軟無法參與接下來的募資計畫。

本次員工售股案的最終價格將成為OpenAI日後募資計畫的最低價格基準，因此備受關注。近日已有消息指出，軟體銀行及其他投資大戶都對OpenAI表達濃厚興趣，未來OpenAI可望發行新股募資。若OpenAI經由這次員工售股案將市值推向900億美元，將成為全球市值最高的新創公司之一，緊追SpaceX及TikTok母公司字節跳動。

天價市值再度凸顯去年底以來OpenAI在全球科技業掀起的AI革命。去年11月ChatGPT上線後席捲全球，讓矽谷科技大廠深感威脅，爭相投資生成式AI研發，更帶動一票AI概念股飆漲。

繼微軟搶先投資OpenAI後，谷歌也投入自家AI模型「Gemini」的研發計畫，號稱將直接挑戰OpenAI最新版AI模型「GPT-4」。臉書母公司Meta的開放原始碼AI模型研發也在如火如荼進行中。