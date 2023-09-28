好市多業績優預期 財務長暗示年費遲早會漲

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好市多（Costco）26日盤後公布上季業績，營收和獲利雙雙優於市場預期。好市多雖未宣布調高年費，但公司財務長表示，調漲年費只是時間早晚的問題。

27日早盤好市多股價上升0.4％，報555.35美元，今年迄今累計上揚21％。如果在10年前投資1,000美元買好市多股票，現在已翻漲逾5倍。

好市多會計年度第四季（6至8月）淨利年增16％，至22億美元，每股盈餘4.86美元優於市場預估的4.79美元。營收達789億美元，亦優於分析師預期的779億美元。

上季同店銷售年增1.1％，但美國僅增加0.2％。排除燃料價格與外匯衝擊，整體同店銷售年增3.8％，美國年增3.1％。上季全球客流量年增5.2％，美國為年增5％。

好市多前次調漲年費是在2017年6月，按照其調費頻率，應該在今年初調漲。好市多財務長賈蘭帝（Richard Galanti）在法說會被問到年費問題時表示，會員年費肯定會上調，「只是時間早晚的問題」，但他婉拒透露何時調漲。

截至上季末，好市多共有7,100萬名付費家庭會員，年增將近8％。此外，年費較高的黑鑽卡會員也同步增加，達3,230萬人。黑鑽卡的年費為120美元，是一般卡的2倍。

賈蘭帝表示，黑鑽卡會員占整體付費會員的45％，占全球銷售額的73％。

另一方面，如果在1年、5年和10年前投資1,000美元買好市多股票，現在價值多少？

不計26日好市多公布財報引發的股價波動，以25日收盤價558.62美元計算，1年前投資1,000美元，如今價值1,171美元；5年前投資1,000美元，截至25日已漲至2,498美元，如果10年前就買進，這筆投資已經翻漲至5,194美元。

相較之下，截至26日止，標普500指數較一年前上漲18％。自2018年來，標指勁升49％，自2013年來漲幅達155％。