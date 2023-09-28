大反彈 陸8月工業利潤轉正

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近一年大陸工業企業利潤年增率

大陸規模以上工業企業利潤大反彈，大陸國家統計局27日公布數據顯示，8月工業企業利潤由降轉增，年增17.2％，累計2023年1至8月則為年減11.7％。相較此前數據，增長主要受益於重工業和冶煉等行業的虧損面有所改善。官方指出，將持續推動新型工業化，擴大有效需求，提振市場信心。

大陸國家統計局數據顯示，2023年1至8月，大陸規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）4.66兆元，年減11.7％，降幅較1至7月份收窄3.8個百分點。其中，外商及港澳台商投資企業利潤總額為1.11兆元，下降11.1％。

單計8月，規模以上工業企業利潤實現由降轉增，年增17.2％。大陸統計局工業司統計師于衛寧指出，8月隨著一系列推動宏觀經濟回升政策效果不斷顯現，工業生產穩步回升，企業利潤恢復明顯加快，但累計利潤降幅仍較大。

數據顯示，1至8月份，在41個工業大類行業當中，有16個行業利潤總額增長，另外25個行業下降。

其中，採礦業實現利潤總額8,906.3億元，年減20.5％，製造業實現利潤總額3.3兆元，下降13.7％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4,669.1億元，增長40.4％。

相較年中的1至6月份數據，黑色金屬冶煉和壓延加工業從下降97.6％縮窄至下降57.1％；有色金屬冶煉和壓延加工業從下降44％縮減至下降27％，部分行業虧損改善，有效帶動8月份企業利潤轉正。

營收方面，1至8月規模以上工業企業營收為84.33兆元，年減0.3％，降幅較前7個月收窄0.2個百分點。

其中，8月份企業營業收入在連續三個月下降後首度增長，由7月份的年減1.4％轉為增長0.8％。

于衛寧表示，下階段，官方要推動各項政策措施落實落細，持續推進新型工業化，不斷提高供給品質，著力擴大有效需求，持續提振市場信心，激發經營主體活力，不斷推動工業經濟實現質的有效提升和量的合理增長。