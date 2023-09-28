募資陷困境 大基金三期恐難產

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規劃投資本土半導體產業，以突破美國制裁的大陸大基金第三期，傳出籌資困難。英媒援引知情人士表示，由於經濟放緩，預計將籌資人民幣（下同）3,000億元的「中國集成電路產業投資基金」（大基金）三期，在初期階段就遇到困境。

大陸2014年成立旨在推動半導體業發展的大基金，是大陸推動技術自給自足，最重要的資金之一。基金前兩期分別募資1,390億元和2,000億元，9月初傳出將籌組第三期，目標是突破當前遭美國制裁的晶片製造設備領域，但不到一個月，卻傳出遭遇到瓶頸。

英國金融時報27日引述三位知情人士報導，大陸工信部在向地方政府和國有企業籌集大基金三期目標資金時，遇到了困難，因為這些政府和企業在經濟放緩中舉步維艱。

一位與省級政府關係密切的人士說，疫後復甦乏力帶給地方政府不小的財政壓力，包括一些地方政府面臨沉重的債務問題，這使它們在投資方面「更加謹慎和保守」。

數據顯示，大陸財政部是大基金第一期和第二期的最大出資者，分別提供超過44％和近15％的資金。地方政府和中國電信等國有企業負責其他資金。

另一方面，業內人士和分析師認為，由於美國對半導體業獲取先進技術的限制，可投資的候選者不足，也導致投資者的投資決策變得更加被動。一位大陸分析師說，大基金在決定投資對象時，不再只考慮投資價值，還要考慮美國的限制方向，這導致它的選擇更加有限。

此外，對大基金持續一年多的反腐調查，也影響投資步伐和市場信心。自去年7月以來，已有十多名與該基金有關的高管被帶走調查，導致投資活動放緩。

報導引用Wind數據分析指出，大基金在第二階段已採取更加謹慎的態度，30％以上的募集資金用於第一階段所支持公司的後續融資。另有兩位熟悉該基金的人士稱，第二階段籌集的資金仍未得到充分利用。