何時開放陸客？國台辦拋球台灣

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兩岸針對雙邊開放旅遊問題繼續爭論。對於大陸何時開放陸客來台旅遊，國台辦發言人朱鳳蓮27日表示，陸方一貫支持包括旅遊業在內的兩岸各領域，開展交流合作，但民進黨當局要先取消一切的人為限制。

對此交通部長王國材27日回應，這一個月來，透過觀光署及旅行業者等管道，向大陸提出希望對方開放陸客來台，都沒有善意回應，還在討論下一步該怎麼處理。只要陸方在記者會上講「沒有禁止陸客來台」，就會視為善意回應，下一個階段也會開始啟動。

至於是否會有單方開放選項，王國材強調，現在一直談對等開放，因為如果單方面開放，對我旅宿業及餐旅業都沒有好處。王國材還說，如果兩邊交流好，2,000人的名額限制隨時可以解除。

目前我方民眾已可到大陸自由行，但未開放旅行社組團赴陸。陸委會多次強調，希望能夠「對等」開放，呼籲大陸開放陸客來台旅遊。為推動恢復兩岸團體旅遊規畫，陸委會8月24日宣布，針對陸團客來台灣，初期每天限額2,000人次，從宣布日起，以1個月為準備期，將視大陸回應再確定實施日期，卻遲遲未得到陸方回應。

上述規劃內容一個月準備期已過，朱鳳蓮在記者會上表示，實現兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化是兩岸同胞共同心願，符合兩岸同胞共同利益，大陸旅遊主管機關5月19日已宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，但民進黨當局至今仍拒絕解除台灣旅行社經營赴大陸團隊遊業務禁令，對恢復兩岸旅遊和交流附加一系列條件，名為「放寬」、實則加強限控，完全不得人心。

朱鳳蓮還說，希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道，真正實現兩岸旅遊和雙向交流的正常化、常態化；有媒體追問大陸何時開放陸客赴台團隊遊時，朱鳳蓮說：「首先，民進黨當局要取消一切的人為限制。」