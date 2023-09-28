逾三成美企 削減對中投資

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美中貿易全國委員會（USCBC）26日公布年度會員調查報告顯示，由於在中國展開業務的成本和不確定性增加，加上中國市場銷售受到限制，導致過去一年，超過三分之一美企減少或暫停在中國的投資計畫。

報告並指出，美中關係已然成為企業的首要挑戰。

華爾街日報引述調查顯示，新冠疫情挑戰過去，2023年在中美企十大挑戰中，「美中關係」繼2018年至2021年後，再度成為企業的首要關切變數，「出口管制、制裁和投資審查」亦受到廣泛關注。

數據顯示，對中國業務未來五年前景表示悲觀的美企比例創新高，從2022年的21％上升至28％，持樂觀看法的公司則降至49％的紀錄低點。

有超過三分之一的受訪企業透露，過去一年已減少或暫停在中國的投資計畫，遠高於2022年調查的22％，預示近年美企的商業存在感恐進一步下降。

市場信心方面，43％的受訪企業認為，中國商業環境在過去一年惡化，相較三年前情況更有83％企業信心降低。超過半數企業指出，美中貿易緊張局勢下，客戶對供應持續性感到不確定，導致公司銷售情況受挫。

美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）指出，持續緊張的美中關係連同其他因素，加劇政策環境的不確定性，導致許多美資企業錯失銷售機會，從而推遲或取消在中投資。

值得注意的是，仍有多數公司在中國保持盈利，並認可中國市場對於企業全球競爭力的重要性，而美國企業信心和未來投資的反彈速度，將取決於中美關係所引導的政策走向，報告結論認為，「仍有理由保持謹慎樂觀」。