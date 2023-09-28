比亞迪大手筆 併捷普在陸業務

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今年8月底，大陸車企比亞迪透過其控股子公司比亞迪電子，收購美國電子代工大廠捷普（Jabil）在大陸成都、無錫的製造業務。比亞迪電子27日於港交所公告稱，雙方已同意以約人民幣（下同）158億元現金，收購捷普的行動電子製造業務。

捷普總部設於美國佛羅里達州，全球員工約18萬人，為全球知名的電子專業製造服務公司。該公司在全球23個國家設有90個據點，包括在台北內湖、新北三重均設有據點。

分析指出，此次收購象徵比亞迪電子拓寬消費性電子的核心供應鏈，特別是蘋果供應鏈，有利比亞迪進一步提升市占率及鞏固行業龍頭地位。比亞迪電子27日收報港幣34.95元，跌0.43％，今年股價累計大漲36.5％，8月16日以來股價已上漲逾20％。

綜合陸媒報導，8月28日比亞迪在A股與港股公告，旗下的比亞迪電子與捷普（新加坡）簽署架構協定，以約158億元現金收購捷普位在成都、無錫的產品生產製造業務。比亞迪相關人士表示，這是公司史上最大收購，據wind統計，此前比亞迪最大的收購案金額約為35億元。

比亞迪電子27日宣布，已與捷普簽署正式協議，本次收購交易的目標業務是捷普位於成都及無錫的產品生產製造業務，包括現有客戶的零部件生產製造業務。比亞迪電子行政總裁王念強表示，本次收購將拓寬公司的智慧手機零部件業務，象徵新一輪的高速增長週期的開始。

招銀國際表示，比亞迪電子管理層稍早曾為投資者舉辦NDR電話會議，對於捷普移動業務收購後將產生的協同效應保持樂觀看法，認為這將促進公司在蘋果供應鏈中的份額快速增長。比亞迪並預計高端安卓手機市場復甦、在iPad OEM／元件中占比增長，以及儲能和新能源汽車業務將會在下半年快速增長。更優的產品組合和持續提升的產能利用率，也將推動比亞迪的利潤率不斷提升。

今年比亞迪頻頻推出新車款，前八月的汽車出口也達到12.5萬輛，較去年同期成長逾7倍。在產品加速「出海」同時，比亞迪也積極在泰國、巴西等地投資設廠，意圖搶攻當地車市，近日還傳出比亞迪打算在墨西哥設廠。