高盛估香港10月下調印花稅

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港府8月成立促進股票市場流動性專責小組，深入研究提升港股流動性方法。對此，高盛最新預估，該小組可能向港府提議下調股票印花稅，10月公布的「施政報告」將採用部分建議。若下調印花稅稅率10個基點，將使港股現貨交易量增加10％至12％。

陸股自8月28日起，股票印花稅減半至賣方付0.05％，相較之下港股印花稅買賣雙方各付0.13％，實際較陸股稅率高4.2倍。

綜合港媒報導，港府8月29日發聲明指出，成立專責小組，由香港證監會前主席、現任港交所董事唐家成擔任主席。小組成員包括其他八位來自金融業界的人士、相關政府官員等，他們將向香港特首李家超提交改善建議。

在專責小組6日舉行第一次會議後，15日再舉行第二次會議，並根據首次會議中關於影響股票流動性的分析，針對相關因素聚焦討論可以在短期內啟動或實施的建議，並針對未來研究方向交換意見。唐家成表示，專責小組將加開會議，進一步討論短期建議的細節，以期在10月25日施政報告公布前，盡早向李家超提交詳細建議。該小組正在研究所有可能有助於提高流動性的因素，不排除下調印花稅。

高盛發表最新報告顯示，促進股票市場流動性專責小組可能會建議進行短期和中期改革，包括聚焦股票現貨交易結構與IPO的改革，這些建議將提交給李家超。由於李家超將於10月25日發表「施政報告」，高盛認為，屆時可能會宣布獲採納的建議。

市場人士分析，隨著大陸8月底下調股票印花稅，市場一直憧憬香港有機會跟進，但至今仍無聲無息，使資金對港股前景存在不確定性，入市信心也減弱。

恒生指數27日收漲0.83％至17,611點（年內累計下跌12.58％），大盤成交額港幣759億元，日減7.92％。

另一方面，高盛繼續給予港交所「買入」評等，理由是估值合理。港交所港股27日股價收漲0.69％至港幣290.2元，年內累計下跌15.39％。