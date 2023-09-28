許家印傳被監禁 恒大系慘跌

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大陸市場27日傳出，中國恒大董事會主席許家印幾天前已被監禁在北京。消息一出，恒大系股票集體大跌，中國恒大當天收盤暴跌18.99％，恒大汽車收跌20％，恒大物業收跌14.49％。

外媒27日引述知情人士報導，許家印於9月較早時間被警方帶走，現已在指定地點監視居住，尚未清楚原因。陸媒觀察者網當天下午報導，有接近恒大的知情人士證實該消息，並表示事情發生在幾天前，許家印現位於北京的一處居所，已被限制部分行動自由。

報導指出，警方這種行動並非正式逮捕，亦不代表許家印會被起訴。根據大陸「刑事訴訟法」，此舉意味未經批准，許家印不能離開住所、會見或與他人通訊，其護照及身份證也必須交給執行機關保存，但監視居住最長不得超過6個月。

8月底曾有消息指出，許家印常駐廣州，每天都會到公司處理公司事務，但不可隨意見外人。與以往可直接找許家印簽字不一樣，現在若是外部的公司需要其簽字，在通知後，一般會由其身邊工作人員轉交後簽字。

有報導指出，2023年以來，許家印公開露面與發言均通過恒大足球。7月4日，許家印主持召開恒大足球俱樂部管理會議，當時，許家印已被列為執行人，也是今年最後一次露面。值得注意的是，恒大集團繼日前公告，取消原定25日當周舉行的境外債務重組協議後，24日再公布，主要子公司恒大地產正被立案調查，目前情況不符新票據的發行資格。