待配收益 不得自未分配盈餘減除

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企業未分配盈餘申報書常見錯誤

營利事業獲配股息時，股息所得稅徵免規定會因被投資公司是國內或是國外公司而不同。如果是採權益法的投資公司有未實際獲配股利的投資收益，則仍應加徵5％營利事業所得稅，並無免稅額規定。

國內公司投資國內其他營利事業所獲配股利或盈餘，依所得稅法不計入所得額課稅；投資國外公司所獲配股息，或者投資海外公司來台募集與發行股票（例如KY股）、台灣存託憑證（TDR）所獲配股息，則屬境外投資收益，應依所得稅法第3條第2項規定，計入所得額課徵營利事業所得稅。

財政部26日召開納稅者權利保護諮詢會本年度第三季會議，由財政部次長李慶華主持。其中有委員建議，採權益法的投資公司未實際獲配股利的投資收益，應列為所得稅法「其他經財政部核准項目」，准予自未分配盈餘減除，等實際分配年度再依分配情形加徵營利事業所得稅。

財政部表示，現行實務上，國內公司投資國外公司如具有重大影響力，在會計上採權益法帳列的投資收益，因尚未經被投資公司股東會決議分派盈餘，所以在辦理營利事業所得稅結算申報時，會先帳外調減該筆投資收益。

之後等到被投資公司股東會決議分派盈餘時，再按被投資公司所訂分派股息及紅利基準日的年度為權責發生年度，帳外調增投資收益計入所得額課徵營利事業所得稅。

舉例說明，國內甲公司（會計年度採曆年制）於109年度獲配國內被投資公司A公司股息30萬元及國外被投資公司B公司股息40萬元（分派股息及紅利基準日為109年12月）。

甲公司在辦理109年度營利事業所得稅結算申報時，獲配A公司股息30萬元的部分因符合所得稅法規定，不計入甲公司所得額課稅，而獲配B公司股息40萬元，則應計入所得額申報課稅。

會計業者提醒，依IAS28規定，持股未滿20％推定為不具重大影響，但若一企業因持股而能當選另一企業董事且能參與決策制定時，仍具有重大影響力，此時仍應對被投資公司採用權益法會計處理。

此外，26日的諮詢會也建議，就境外來源所得合併課徵營利事業所得稅，依規定適用國外稅額扣抵時應檢附法定文件，認為應順應新型態交易多樣化轉變，適時調整修正。財政部表示，這部分會採個案認定。