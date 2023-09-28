民間投資熱 前九月促參簽約達1,177億

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財政部最新統計，今年截至9月，整體民參案件簽約共69件，簽約金額1,177億元，其中依促進民間參與公共建設法辦理已簽約及議約中案件共55件、金額338億元，全年預估簽約金額可逾1,600億元，顯示民間參與公共建設持續熱烈。

為加速媒合長照商機，財政部10月3日將舉辦長照設施促參商機座談會，案源包含新竹縣新埔長照BOT+ROT案、台南市六甲區住宿式長照有償BT0案及屏東縣車城鄉及里港鄉住宿式長照OT案，預計共提供550床位數及120日照人數的長照規模。

財政部統計，配合衛生福利部2018年起推動「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，各縣市辦理長照促參案共計18件。

其中至今年8月底，已經有五件完成簽約，包含新北市瑞芳區長照BOT+BTO案、台中市老人復健綜合醫院BOT案、衛生福利部新營醫院北門分院多元長照OT案、屏東縣樂活照顧服務OT案及桃園市蘆竹區銀髮長照ROT+BOT案，民間投資金額達170億元，可提供近800床位數及230日照人數。

財政部表示，目前尚有七件在公告階段，包括雲林縣整合式長照BOT案、新北市銀新未來城BOT案、屏東縣車城鄉及里港鄉住宿式長照OT案、台南市六甲區住宿式長照有償BTO案、彰化縣埤頭鄉長照OT案及高雄市鼓山區長照ROT+BOT案，共計金額約95億元，可提供1,200餘床。另有六件正辦理促參前置作業。

財政部強調，面對台灣未來高齡化社會的需求，為鼓勵民間積極參與興辦長照機構，8月底已公告修正促進民間參與公共建設法的重大公共建設範圍。

未來符合投資總額新台幣3.5億元、提供100人以上床位數、總樓地板面積達2,700平方公尺及提供30％以上床位予經濟或社會弱勢者四大條件的長照重大範圍促參案，得享有最長五年免納營利事業所稅、股東投資抵減、進口關稅優惠及投資支出抵減等租稅優惠。