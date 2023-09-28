小型營業人 買營業用貨物勞務發票 可抵稅

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財政部台北國稅局表示，計算營業稅額的小規模營業人，購買營業使用的貨物或勞務時，取得載有營業稅額的憑證，並在每季依規定申報者，該進項稅額10％可在查定稅額內扣減，超過查定稅額的話，次期得繼續扣減；但如果未依限申報，或非當期各月份的進項憑證，就不得扣減。

國稅局說明，稽徵機關會定期稽查，小規模營業人每月的銷售額及營業稅額，並在1月、4月、7月及10月底前，填發前一季的繳款書通知繳納，為強化進銷勾稽效果，稽徵機關鼓勵小規模營業人索取統一發票。

國稅局表示，小規模營業人，可依加值型及非加值型營業稅法第25條規定，在購買營業上使用的貨物或勞務時，如已取得載有其名稱、地址、統一編號及營業稅額的憑證，且無同法第19條第1項規定不得扣抵的情形，並分別於1月、4月、7月及10月的5日前，向主管稽徵機關申報者，該進項稅額的10％，可在當期營業稅查定稅額內扣減，超過查定稅額者，次期得繼續扣減；但如果沒有依限申報，或非當期各月份的進項憑證，就不能扣減查定稅額。

國稅局舉例，甲早餐店每月查定銷售額為新台幣16萬元、稅額1,600元（160,000元×1％=1,600元），所以該早餐店在2023年4至6月份，查定營業稅額為4,800元，其已取得並依限申報符合規定的進項憑證稅額8,000元，所以可扣減的進項稅額為800元（8,000元x10％），當期應納稅額為4,000元〔4,800元-（8,000元x10％）＝4,000元〕。

國稅局提醒，按查定計算營業稅額的小規模營業人，在購買營業上使用的貨物或勞務時，記得索取統一發票，並在規定期限內申報，即可依規定扣減查定的營業稅額。