新壽、宏泰壽RBC 年底拚返200％

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RBC不足法定標準的三家壽險近期財務指標

上半年有三家壽險公司資本適足率（RBC）低於法定標準200％，即三商美邦人壽、宏泰人壽、新光人壽，金管會27日表示，9月底新壽、宏泰人壽的RBC已提升，年底前兩家公司RBC回升到200％的機會大。

金管會對保險業財務監理指標，是每半年檢視RBC與淨值比，6月底三家壽險RBC掉到200％以下，三家正積極改善財務體質中，力拚12月底RBC回到200％之上。

新壽6月底RBC為184.38％，為拉高RBC，近期已完成發債130億元。保險局指出，新壽RBC下滑與匯損有關，近期新台幣貶值，匯損轉為匯兌利益，RBC亦會往上升，另外新壽董事會亦通過私募普通股70億元，加上130億元債券金額後，年底可能有辦法回到200％以上，不過年底前變數還很多，保險局亦無法完全確定新壽年底前一定會回到200％。

宏泰人壽6月底RBC為145.82％，淨值比連三期低於3％，之前向金管會提財務改善計畫是處分不動產，將處分淡海區一塊停車場素地，估處分後會有80億元處分利益，但因土地量體太大，宏泰短時間內無法處分完畢，金管會亦要求再提相關備案。

金管會官員說明，先前宏泰人壽卡在淡海素地一直無法賣出，後來提備案將其他不動產出租，達到即時利用且有收益標準，因此RBC開始提升，但能否年底回到200％之上，亦尚無法確定。

三商壽已連續三期RBC、淨值比在法定標準之下，6月底RBC為140.23％。金管會官員強調，三商壽上半年曾增資，只是額度不夠，下半年策略投資人還在尋找、洽談中，大樓也還未賣出，下半年還要再通過增資計畫，增資有兩種，一種是外部增資，也就是洽特定投資人，第二種是內部增資，兩種增資都在進行中。

金管會官員認為，距離年底還有一段時間，現在無法確定到年底前三家壽險都能「過關」，但除三商壽外，新壽、宏泰壽預期年底前過關機會較大。