P2P頻爆雷 指導原則10月出爐

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P2P平台今年頻爆雷，陸繼有不動產借貸媒合平台imB、旭新等涉非法吸金，金管將強化管理。金管會主委黃天牧27日透露，目前對P2P產業管理兵分三路，一是P2P與銀行間合作已核備自律規範、二是輔導業者成立公會、三是在研擬P2P指導原則，預計10月出爐。

黃天牧指出，金管會2017年已備查銀行業與P2P合作的自律規範，現正輔導P2P業者成立公會，但不同業別業者有不同意見，因此還在溝通，目前銀行局已在研擬P2P指導原則，預計10月可出爐。

銀行局副局長林志吉說明，現在有二大P2P業者團體已簽訂自律規範，本來是想把金管會監理重點加在業者自律規範上，但因現在P2P有三方，一方是向經濟部提出申請的線上借貸平台，還有二群已簽自律規範的業者，三方意見還在整合，公會成立沒那麼快，因此考量後決定直接在自律規範上架設一個上位的指導原則。

林志吉指出，6月底就曾找過P2P業者開會研擬自律規範，了解各家運作模式與自律規範方向，目前已著手研擬更上位的「指導原則」供這二個群體參考，目前會有二個重點，一是七大消費者保護措施、二是六大風險控管，會比6月的版本更精緻化，預計10月初會找業者、銀行公會進行討論提出初步版本。

據了解，指導原則將明訂P2P的服務模式不得涉及金融特許業務，像收受存款、收受儲值款項等行為，或涉及證交法發行有價證券等行為。金管會在6月開會與業者討論後，就初步提出六大強化風控方向及七大消費者保護措施。

六大強化風控方向包括實名制、對核貸資格條件建立審核機制、對單一借款人進行借款限額控管、對出借人進行風險承受力評估、對借貸金流處理建立控管機制、建立避免借貸款項遭挪用及防範詐欺等措施；七大消費者保護措施，包括完善個資保護、強化資訊傳輸安全性、建立客戶爭議處理機制、資訊充分揭露、出借人風險充分告知、建立債權真實性確認機制以及確認行銷廣告招攬無虛偽不實或誤導消費者情形。