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玉山攜百家企業 倡議ESG永續

總統蔡英文到場力挺，共同承諾給世界一個更好的臺灣

●總統蔡英文（左五）、玉山創辦人黃永仁（右五）、董事長黃男州（右四）、總統府秘書長林佳龍（左四）、環境部政務次長葉俊宏、總統府副秘書長陳惇涵、玉山金控總經理陳茂欽、金管會副主委邱淑貞、玉山銀行總經理林隆政、外貿協會董事長黃志芳均出席「玉山ESG永續倡議行動」。圖／玉山金控提供
●總統蔡英文（左五）、玉山創辦人黃永仁（右五）、董事長黃男州（右四）、總統府秘書長林佳龍（左四）、環境部政務次長葉俊宏、總統府副秘書長陳惇涵、玉山金控總經理陳茂欽、金管會副主委邱淑貞、玉山銀行總經理林隆政、外貿協會董事長黃志芳均出席「玉山ESG永續倡議行動」。圖／玉山金控提供

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玉山銀行27日連續第三年號召「玉山ESG永續倡議行動」，總統蔡英文、秘書長林佳龍、環境部政務次長葉俊宏、金管會副主委邱淑貞親自蒞臨支持與鼓勵，由玉山金控董事長黃男州以及來自國內外超過百家優質企業，共同倡議努力實踐淨零的永續目標。

「玉山ESG永續倡議行動」是由玉山結合32家志同道合企業夥伴於2021年發起，透過共同公開倡議，積極落實ESG理念及作為。2022年獲得熱烈響應共計101家產業龍頭以及隱形冠軍等具影響力的企業參與，倡議企業總營收高達新臺幣5.08兆元，佔2021年臺灣GDP比重超過23％，在倡議中共同訂下了2025年前至少減碳157萬公噸的挑戰目標。

今年參與倡議的企業家數近160家，並且含括來自臺灣海內外的優質企業，包含產業全球市占前十大、關鍵零組件供應商、東協如越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、美國及澳洲等重要台資企業，以及在永續淨零專業領域經驗豐富的顧問公司，透過具體節電或減碳作為，控制溫室氣體排放以減緩對環境的衝擊，共同攜手邁向2050淨零排放目標，提升臺灣永續產業競爭力。

蔡英文總統於現場寫下「給世界一個更好的臺灣」的祈福卡片，展現落實永續發展的期許與決心，並對愈來愈多志同道合的企業加入ESG倡議行動予以肯定，每家企業都跨出一步，我們就離目標更近。蔡總統提到面對氣候變遷的挑戰，加速淨零轉型、實踐永續發展，是臺灣提升競爭力刻不容緩的任務。

玉山金控董事長黃男州強調，永續與氣候已是新的跨國語言，近年許多永續倡議組織紛紛建立跨國合作的重要平台，玉山也持續接軌國際，將臺灣金融業永續淨零經驗與國際分享，透過金融力量的串聯，發揮自身影響力，讓世界聽見臺灣的聲音、讓世界看見臺灣的驕傲。

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