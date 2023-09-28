臺銀人壽終身健康險 守護保戶

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經歷三年疫情，讓許多人更加重視健康，除了平日要維持個人健康的穩定，還要能填補因疾病產生的醫療費用與開銷，享更佳治療品質的商業健康險，就是民眾的好選擇。

唯一國營的臺銀人壽推出針對民眾就診與醫療需求的享滿意終身健康保險，設計「繳費10年，享終身保障」、「5,000倍醫療高保障，生病免煩惱」、「健康未住院，年年享回饋健康獎勵金」以及「1～6級失能豁免保費，保障不中斷」四大特色。

臺銀人壽副總經理陳宏傑表示，民眾可趁年輕時規劃投保繳費10年，就能享有終身保障，而且醫療保險金給付總額上限達保額的5,000倍，當遇到疾病必須住院或門診手術處置時，即可提供最有力的後盾，讓民眾可以選擇更好的醫療品質，積極面對、勇敢治療，也不須擔心拖垮家庭、連累家人。

為鼓勵保戶做好自主健康管理，享滿意終身健康保險特別設計未住院健康獎勵保險金，在契約有效期間內，自第一保單年度起，於每一保單年度末仍生存，且於該保單年度內未因當年度住院而申請「住院日額保險金」、「住院手術醫療保險金」以及「住院處置保險金」等，每年可獲得年繳保險費總和的1.5％作為未住院健康獎勵金。

此外，享滿意終身健康保險還設計了第1級至第6級失能豁免保險費，它被稱為保險的保險，若繳費期間保戶發生1～6級失能，後續保險費由臺銀人壽幫保戶繳交，維持保戶的保障不中斷，安定保戶的心情。

享滿意終身健康保險在發生疾病、進行手術時填補醫療花費的支出，在身體健康時提供未理賠的回饋，讓保戶可以替自己投保，也適合為家人規劃。例如父母幫子女投保，為子女的健康保障打下基礎；父母為自己投保，降低醫療風險與治療花費對個人或家庭的影響，打造滿意的醫療品質與生活。

臺銀人壽為落實公平待客原則及金融消費者保護，充分了解保戶的特性與適合度，讓保戶更有保障，實現「公平在心、待客如親」的企業經營理念。