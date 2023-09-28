iPhone新機到 手機險再爆紅

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新iPhone每次一推出，手機險銷售必「數倍」增加。產險業者表示，因為手機螢幕維修置換成本極高，因此民眾在買高價手機的同時，至少有5成以上的消費者會搭配投保手機險，即使當下沒有買手機險，事後也會想投保。

iPhone15新機上市後，富邦產險指出，新機上市近五天，其手機險件數較未上市前有明顯增加，與去年iPhone14新機上市時，手機險銷售情況相當，將持續觀察未來手機險銷售。由於高價手機的維修成本高，依過去經驗消費者換機新購手機時，同時購買行動裝置保險的比率超過50％。

產險業者認為，新機推出時，手機險銷售件數有時沒有跟著大幅提升，原因在於有的產險業者會適度的調控每月業績，讓每月手機險的數字不要落差太大，因此，有些產險手機險在短期間內看不太出來新iPhone推出的實際影響，但隨銷售時間拉長，即可看出手機險正逐年明顯增加中。

依保發中心資料顯示，在2018年時手機險投保件數才20.78萬件，2020年已來到78.47萬件，2022年時更來到153.18萬件。

對於買手機當下沒有投保手機險，事後投保的民眾，有產險專門提供事後投保手機險，旺旺友聯產險是產險業者中銷售新機購買後才投保的手機險。旺旺友聯產險主管強調，以過去經驗顯示，往年9月至12月的手機險平均保費是1月至8月平均保費近3倍，該手機險是採網路投保，保費較實體通路便宜約20％，最大的特色是「無須在購機日當天投保」，會依機型不同提供購買後七日或365日的投保服務，其保障包含主要保障如毀損、竊盜搶奪、盜打費用等。

另外，國泰產險也有為PChome24h購物提供行動裝置保險保障專案，提供在網路購買空機的民眾投保手機險的管道。